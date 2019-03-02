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Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ve çok sayıda farklı markalarda elektronik eşya ele geçirilirken,olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:56
Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ve çok sayıda farklı markalarda elektronik eşya ele geçirilirken,olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı eşya getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit ettikleri ait Mehmet B. B.’ye aitGüllerpınarı Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı depoya baskın düzenledi. Baskında 2 ayrı depoda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 bin 563 güneş gözlüğü ile farkı markalarda 600 kulaklık, 26 hoparlör, 382 selfie çubuğu ve bin 350 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet B. B.’nin hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:56
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