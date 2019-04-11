Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık da tutuklandı11 Nisan 2019 Perşembe 15:41
ANTALYA (AA) - Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, silah ve bıçakla ölüm tehdidinde bulunup, ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden adli kontrol şartıyla bırakılan sanık da tutuklandı.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklardan M.C.Y'nin de tutuklanmasına karar verdi.
Bunun üzerine S.D'yi kuru sıkı tabanca doğrultarak tehdit edip zorla arabaya bindirenler arasında yer aldığı ileri sürülen M.Y.C. yeniden gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'da S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin 3 Şubat 2019'da basında yer almasının ardından tutuklanan Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. (20) hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Yaşları 18'den küçük olan 3 sanık hakkında ise ayrı yargılama yapılacağı bildirilmişti.
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