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Antalya'da gecekonduda kadın cesedi bulunması davası

Kepez ilçesinde bir kadının gecekondudaki kanepenin altında cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:23
Antalya'da gecekonduda kadın cesedi bulunması davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 yıl önce gecekonduda bir kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 25 yıl hapis cezası verilen sanık, yeniden yapılan yargılamanın ardından yine aynı cezaya çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Memik Zambak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebi nedeniyle kararın bozulduğu, bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığı belirtildi.

Duruşmanın savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen Memik Zambak suçsuz olduğunu iddia etti, tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin cinayeti işlediğine dair şüpheler bulunduğunu, kesin deliller olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

- 11 yıl sonra tespit edilen parmak izlerinden yakalanmıştı

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir gecekondudan 26 Haziran 2005'te gelen kötü kokudan rahatsız olanlar durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla kapısı açılarak girilen evde, bir kanepenin altında kadın cesedi bulunmuştu. Öldürüldükten sonra kanepenin altına konulan cesedin, 3 ay kadar önce evi kiralayan Arzu Bozkaya'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olaydan sonra iki kez gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Memik Zambak, 11 yıl sonra dosyayı yeniden ele alan polis ekiplerince adli emanetteki bir çay bardağı üzerinde ve sigara izmaritlerinde parmak izleri tespit edilince tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:23
  1. Antalya
  2. Arzu Bozkaya
  3. cinayet
  4. Kadın Cinayeti
  5. Memik Zambak

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