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Antalya'da filmi gibi olay! 5 yıldızlı otelde Rus turist dehşeti yaşadı

Antalya'da Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, kendisini servis elemanı olarak tanıtarak gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Kadının çığlık atmasıyla kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Antalya'da filmi gibi olay! 5 yıldızlı otelde Rus turist dehşeti yaşadı

Olay, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde 26 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre iş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, saat 16.00 sıralarında 5 yıldızlı otelin bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Mursagulov, odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi. İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, kattakiler odaya doğru koşarken, yakalanacağını anlayan İstanbul Mursagulov, kaçarak uzaklaştı.

1 saat sonra yakalandı

Otel yönetimi Tekirova Jandarma Karakolu'na bilgi verdi. Hemen harekete geçen asayiş ekipleri, Mursagulov'u olaydan yaklaşık 1 saat sonra Tekirova Mahallesi'ndeki parkta tişörtünü çıkarmış ve turist gibi davranırken yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan İstanbul Mursagulov, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Mursagulov, 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Mursagulov'un 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve o tarihten bu yana kaçak olarak Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. İstanbul
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