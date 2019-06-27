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Antalya’da Filistin uyruklu turistin deniz paraşütünde ölmesi

Filistin uyruklu turistin fenalaşarak hayatını kaybettiği su sporları merkezinin sahibi Ali SaidÖzkan, “Paraşüt ipinde kopma, yırtılma ve düştüğüne dair bir şey yok.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:12
Antalya’da Filistin uyruklu turistin deniz paraşütünde ölmesi

Filistin uyruklu turistin fenalaşarak hayatını kaybettiği su sporları merkezinin sahibi Ali SaidÖzkan, “Paraşüt ipinde kopma, yırtılma ve düştüğüne dair bir şey yok. Bu kişi eğer 50 metreden düşse vücudu parçalanır, kırklar oluşur, bunların hiçbirisi mevcut değil” dedi.


Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı bir otele ailesiyle tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), eşi ve torunuyla dün öğle saatlerinde deniz paraşütüne(parasailing) bindi. Abedalaziz, paraşüt havalandıktan kısa süre sonra fenalaştı. Turistin fenalaşıp arkaya doğru başının düştüğünü gören görevliler durumu fark edip, sürat teknesini yavaşlatarak paraşütü kısa sürede denize indirdi. Tekneye alınan Abedalaziz, sahile çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Filistinli turist, hastaneye yolunda hayatını kaybetti.



"Şahıs fenalaşıyor"


Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan 33 yıldır su sporları ile uğraşan Ali Said Özkan, “Arkadaşlarımız bize grup olarak geldiler. 10 kişiyi paraşüt teknemize aldık. Tahmin ediyorum 2-3 kişilik olarak uçtular. Bu talihsiz durum oluştu. Kaptandan aldığım bilgiye göre bu şahıs uçarken ellerini arkaya bırakıp yattığını ifade etti. Arkaya yatması demek kontrol dışı uçuş demektir. Arıza veya tehlike olduğunu belirtir. Kaptanımız da bu durumu anlıyor. Emniyetli bir şekilde bu grubu tekneye alabilmesi için 7 dakikalık bir süre gerekiyor.Fakat olduğu yerde paraşütün indirilmesi ve yolculara ulaşılması 1 dakika sürüyor. Bu şahıs denize indirildikten sonra tekneye alınıyor. Diğer ailesini de arkadaşlarımız alıyor. Teknede elini ve yüzünü yıkıyor. Su içiyor. İyi olduğunu söylüyor. Boğazında tıkanıklık olduğu için yardımcı olmuşlar. Paraşüt ipi toplanırken bu kişinin tekrar rahatsızlandığını görüyorlar. Hemen kıyıya geliyorlar. Kıyıda ambulans ve doktor geliyor. Gerekli ilk yardım müdahalesi yapılıyor. Daha sonra ambulans hastaneye götürdü. Bir saat sonra öldüğünü öğrendik”dedi.



"Düşme yok"


Özkan şöyle devam etti:


“Tekneye çıkmadan biz kişiye sağlık durumunun iyi olduğuna dair sorular soruyoruz. Evrakları imzalatıyoruz. Aktiviteyi kendi isteği ile yaptığını kabul ediyor. Paraşüt ipinde kopma, yırtılma ve düştüğüne dair bir şey yok. Bu kişi eğer 50 metreden düşse vücudu parçalanır, vücudunda kırklar olur. Bunların hiçbirisi mevcut değil. Kadın ve kız sağlıklı. Eşinin rahatsızlığından dolayı ne olduğunu anlayamadık. Bir soruşturma geçirdik. Olay yeri iki defa inceleme yaptı. Paraşüte incelemek üzere el koydular. İncelenmesini bekliyoruz.”



"Kalp krizi olduğunu tahmin ediyoruz"


İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ise, “Bu şahıs öldü ise otopsi raporu çıkacak. Biz kalp krizi olduğunu düşünüyoruz. O zaman daha detaylı bilgi veririz. 3 kişiden 2’sinin sağlam inmesi bir kişinin hayatını kaybetmesini anlamak mümkün değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz. 50 metreden düşse deniz beton etkisi gösterir ve kırıklar oluşur. Bu tür olaylardan sektör etkilenir. Bu üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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