Antalya'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası Yargılanan 10 sanığa, 10 yıl ila 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 10 sanık, 3 yıl 9 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ö.Ş, Y.G, T.R, Z.S, S.İ, Ü.A. ile V.K. hazır bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Katar ile tutuksuz sanıklar Ş.K. ve M.M. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Söz verilen sanıklar, haklarında beraat ve tahliye karar verilmesini talep etti. Kararı açıklayan heyet, sanık Mustafa Katar'a 10 yıl, Ö.Ş. ve Ş.K'ye 7 yıl 6'şar ay, Ü.A, T.R, Z.S, Y.G. ve V.K'ye 6 yıl 3'er ay, S.İ. ve M.M'ye de 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

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