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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

08 Mart 2019 Cuma 20:37
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı, 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tüm mensupları ve illegal faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, savcılığın farklı soruşturmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları yönünde iddialar bulunan 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya merkezde 4 adrese, Alanya ilçesinde 1 adrese, Aydın’da 1 adrese, Bursa’da 1 adrese ve Eskişehir’de 1 adrese olmak üzerek toplamda 9 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı, yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.



Şüphelilerden 1’inin alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı, Eskişehir ilinde gözaltına alınan 1 şüphelinin ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği aktarıldı.



Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan örgüt mensuplarının, aile evi görüntüsü verilerek saklanılan adreslerin tespitine ve saklanmış oldukları hücre evlerinde yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda Antalya merkeze 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:37
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