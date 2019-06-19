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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya yapılan operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 4 kişi gözaltına alındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:54
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya yapılan operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital dokümanlar, para ile birlikte sahte ve başkasına ait kimlik bulundu.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeFETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanması, hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda, 670 dolar, 6 adet cep telefonu, 5 adet taşınabilir bellek, 7 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir modem, 1 adet sahte kimlik, 1 adet başkasına ait kimlik ile 2 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:54
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