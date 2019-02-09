0553 313 94 23

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı- Şüphelilerin, örgüt üyeliği suçundan arananların gizlenmesi ve barınması için hücre evleri ayarladığı, cezaevinden tahliye olanları ve ailelerini ziyaret ettiği, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenledikleri öne sürüldü

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:24
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi için hücre evleri ayarlayan, bu evlerin ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olanları ve ailelerini ziyaret eden ve ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin çeşitli mahkemelerde arama kaydının olduğunu belirtildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 avro ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:24
  1. 27 gözaltı
  2. Antalya
  3. FETÖ
  4. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray ile Senato arasında "Kaşıkçı" anlaşmazlığı
    1. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    2. Yunanistan'dan NATO onayı
    3. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
    4. Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve..
    5. Eski Bakan beyin kanaması geçirdi
    6. Kartal'da çöken bina
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. İlk suçu değilmiş! Lise öğrencilerinin..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    10. Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2..
    11. İsrail güçlerinden Ramallah'ta cami..
    12. Rusya'dan kritik açıklama: 'Türk..
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan'dan genç kızlara büyük jest!
    15. Başkentte otomobilden para çalan..
    16. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. "Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu..
    18. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    19. Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'