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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

Antalya merkezli 22 ildeFETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

26 Şubat 2019 Salı 21:43
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

Antalya merkezli 22 ildeFETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması,örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılması adına FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasınayönelik, 19 Şubat tarihinde yapılan operasyonlar yapıldığını hatırlatıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 4 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli toplam 6 asker Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi adına yürütülen soruşturmanın devamında, 24 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı personeli şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Şubat günü Antalya merkezli 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 30 şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:43
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