Antalya’da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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