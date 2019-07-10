Antalya’da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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