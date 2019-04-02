Antalya’da FETÖ’den aranan şüpheli tutuklandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat ilçesinde şüpheli M.İ.G.’nin yapılan incelemesinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ arandığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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