Antalya’da FETÖ’den aranan şüpheli tutuklandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.02 Nisan 2019 Salı 10:06
Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat ilçesinde şüpheli M.İ.G.’nin yapılan incelemesinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ arandığı tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ