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Antalya’da Fetih coşkusu başlıyor

Antalya’nın fethinin 812’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 2 Mart Cumartesi günü Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Yarışması gerçekleştirilecek.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:44
Antalya’da Fetih coşkusu başlıyor

Antalya’nın fethinin 812’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 2 Mart Cumartesi günü Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Yarışması gerçekleştirilecek. Okçuluk yarışması, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve Sanatçı Uğur Işılak’ın katılımıyla renklenecek.


Antalya’nın fethi kutlamaları bu yıl da 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kutlama için hazırlıklar tamamlandı. Kutlamalar kapsamında Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu, Uluslararası Antalya Kongresi’nin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünü şenlendirecek. Kutlamalar, 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00’da AKM Fuaye alanında, “Selçuklu Sikkeleri Sergisi”, “Antalya’da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi” ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü “Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi”nin açılışları ile başlayacak.



Düzyatan ve Işılak coşkuya ortak olacak


2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Antalya Spor Salonu’nda 2. Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluk Yarışması gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllarda halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Fetih coşkusuna bu kez ünlü sanatçılarda eşlik edecek. Ata sporları Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek 9-24 yaş arası ulusal katılımın sağlanacağı Türk Okçuluk Yarışması’na Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da katılıyor. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul Gazi beyi rolü ile milyonları ekrana bağlayan Engin Altan Düzyatan, fetih coşkusunu Antalyalı sevenleriyle yaşayacak. Engin Altan Düzyatan’ın yanı sına ünlü sanatçı Uğur Işılak’ta coşkuya ortak olacak. Ünlü sanatçılar yarışmacıların heyecanına ortak olurken, ok atışlarıyla da yarışmaya renk katacak. 3 Mart Pazar günü 08.45’te 14. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, saat 14.00’da Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Ardından, “Solo Türk’ün” özel gösterisi ve “Uğur Işılak”konseri ile Antalya’yı Fetih Coşkusu saracak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:44
  1. sanat
  2. sergi
  3. fotoğraf

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