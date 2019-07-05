Antalya’da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası
Antalya’dabir iş yerinde tırnakçılık yöntemi ile 1000 lira hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın ifadesinde, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi.05 Temmuz 2019 Cuma 14:26
Antalya’dabir iş yerinde tırnakçılık yöntemi ile 1000 lira hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın ifadesinde, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftira attı"savunmasını yaptı.
Edinilen bilgiye göredolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi.Olayın sonrasıharekete geçen İlEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin ifadesinebaşvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık olayını Ü.U’nun gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan Ü.U’nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U.: "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı" savunmasını yaptı. Ü.U., ifadesinin ardından yüzünü kapatarak adliyeye sevk edildi.
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