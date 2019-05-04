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Antalya’da ev yangını: 1 yaralı

Antalya’da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:17
Antalya’da ev yangını: 1 yaralı

Antalya’da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Dumanlardan fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Tahılpazarı Mahallesi 467. Sokak’ta bir iş hanının beşinci katındaki dairede çıktı.İçinde eşyalar bulunan daireden, dumanların yükseldiğini gören esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binayı saran dumanlardan bir kadın etkilendi. Vatandaşlarca binadan çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen kadına sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı. Durumu ağırlaşan kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merdivenle daireye ulaşarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis inceleme başlatırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:17
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