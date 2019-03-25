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Antalya’da eşini öldüren koca Mersin’de yakalandı

Antalya’da eşini öldürdükten sonra kaçan koca, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Antalya’da eşini öldüren koca Mersin’de yakalandı

Antalya’da eşini öldürdükten sonra kaçan koca, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 18 Mart Pazartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar’ı (52) silahla öldürüp polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçan Özcan Işıldar’ın (54) yakalanması için çalışma başlatıldı.


Mersin’in Tarsus ilçesine geldiği belirlenen Özcan Işıldır, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.


Kasten öldürme suçu dahil 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:53
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