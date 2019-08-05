Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Karacalar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Şimşek (26), evinin önüne aydınlatma için kablo çekmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Şimşek'i akımdan kurtaran yakınları, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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