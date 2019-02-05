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Antalya'da eğitime fırtına ve hortum engeli

Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta eğitime bir gün ara verildi

05 Şubat 2019 Salı 19:55
Antalya'da eğitime fırtına ve hortum engeli

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:55
  1. eğitim
  2. fırtına

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