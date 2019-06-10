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Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
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