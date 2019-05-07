Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 7 bin lirasını ve cep telefonunu aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

M.K, bir kamu kurumunda işlem yaparken yanına gelen iki kadının kendilerini sivil polis olarak tanıtarak bir taksiye bindirdiklerini, bankadan çektiği 7 bin lirayı ve cep telefonunu aldıklarını iddia ederek durumu, polise bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak eşkalini belirlediği D.G'yi kent merkezinde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada müştekiye ait cep telefonu ve belgeler ele geçirildi.

Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.