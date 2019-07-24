Antalya'da dere kenarında kadın cesedinin bulunması Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Ilıca Mahallesi'ndeki bir otelde garson olarak çalışan Halime Şenal'ın (31) bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili gözaltına alınan Ümit G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ümit G'nin ifadesinde, 10 aylık bebeklerinin bakımı konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenal'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kumköy mevkisindeki derenin kıyısında dün bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekibi, bıçaklanan Halime Şenal'ın (31) öldüğünü belirlemişti. Jandarma, cinayet zanlısı olarak Şenal'ın bir süredir birlikte yaşadığı Ümit G'yi saklandığı adreste gözaltına almıştı.



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