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Antalya'da dere kenarında kadın cesedi bulundu

Bıçaklanarak öldürülen kadının birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı

23 Temmuz 2019 Salı 15:46
Antalya'da dere kenarında kadın cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu.

Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki derenin kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Cesedin, bir otelde garson olarak çalışan Halime Şenal'a (31) ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü.

Toplanan delillerin ardından Şenal'ın bir süredir birlikte yaşadığı Ümit G'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde Şenal'ı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavga sırasında bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:46
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