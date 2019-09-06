Antalya'da deprem mi oldu? Son depremler 6 Eylül 2019 Alanya depremi
Son dakika gelişmesi: Antalya Alanya’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.59'da yerin 62 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.06 Eylül 2019 Cuma 12:30
Son dakika gelişmesi: Antalya Alanya’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.59'da yerin 62 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Son depremler nerede oldu?
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