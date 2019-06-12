Antalya'da denize giren kişi boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu. Emekli Hüseyin Uludağ, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra hareketsiz kalan Uludağ, çevredekilerin yardımıyla sahile çıkarıldı. Uludağ, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin incelemesinin ardından Uludağ'ın cenazesi, Adli Tıp morguna götürüldü.

Öte yandan, sahildeki bazı kişilerin, cenazenin bulunduğu alanda denize girmeye devam ettikleri görüldü.



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