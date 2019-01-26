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Antalya'da denizde hortum oluştu

Konyaaltı sahili açıklarında denizde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu - Ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı binaların çatıları uçtu- Kemer ilçesindeki hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:49
Antalya'da denizde hortum oluştu

ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında denizde hortum oluştu.

Konyaaltı Plajı açıklarında oluşan hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Sahile gelenler, hortumu telefonlarıyla görüntüledi.

Fırtına nedeniyle kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil, devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçları keserek yolu açmaya çalışıyor.

Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Öte yandan Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:49
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