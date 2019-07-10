Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu Lara açıklarında bulunan cesedin boğazında iki adet plastik kelepçe olduğu belirlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Lara bölgesine bir kilometre uzaklıkta bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını gören tekne turundaki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesedin boğazında iki adet plastik kelepçe olduğu tespit edildi. Giysileri ve güneş gözlüğü üzerinde bulunan, yabancı uyruklu olduğu ifade edilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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