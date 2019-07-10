0553 313 94 23

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Lara açıklarında bulunan cesedin boğazında iki adet plastik kelepçe olduğu belirlendi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Lara bölgesine bir kilometre uzaklıkta bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını gören tekne turundaki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesedin boğazında iki adet plastik kelepçe olduğu tespit edildi.

Giysileri ve güneş gözlüğü üzerinde bulunan, yabancı uyruklu olduğu ifade edilen kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
  1. ceset
  2. Deniz
  3. kelepçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da şüpheli ölüm
    1. Antalya'da şüpheli ölüm
    2. Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü..
    3. Giresunspor, Muhammed Bayır'ı transfer..
    4. Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, kombine..
    5. HSK'den müstemir yetki kararı
    6. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    7. TÜBİTAK ile DMO'dan güç birliği
    8. Senegal'de Afrika Kupası yarı finali..
    9. Suriye Türkmen Meclisi heyeti Hatay'da
    10. Rize'de tarihi kemer köprünün yıkılması
    11. İngiliz ilaç şirketine "Pfizer" için..
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iklim..
    13. Ekonomi alanındaki torba teklif Plan..
    14. "Eski günlere dönmek istiyorum"
    15. Tramvay arızası giderildi, seferler..
    16. Antalya’da denizde boğazında plastik..
    17. Ukrayna’da ilk defa bir Türk vatandaşı..
    18. 5 terörist daha öldürüldü!
    19. Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale..
    20. Tartışmalara Bayraktar da katıldı:..
    21. Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
    22. Zelenski çok sinirlendi: Çık git..
    23. Tramvaydaki arıza giderildi
    24. Tenis: Wimbledon
    25. Kayserispor'a Fransız stoper
    26. Yemen'deki Husilerin "idam kararına"..
    27. Ayağını merdivene sıkıştıran yaramazın..
    28. Sivasspor'un Bolu kampı
    29. Diyet dondurma tarifi | Şekersiz..
    30. "Sezona en iyi şekilde hazırlanacağız"
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"