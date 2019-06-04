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Antalya'da denizde akıntıya kapılan 3 kişilik aile kurtarıldı

Kaş ilçesinde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren anne ve 2 kızı kurtarıldı

04 Haziran 2019 Salı 19:52
Antalya'da denizde akıntıya kapılan 3 kişilik aile kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, denizde akıntıya kapılan anne ve 2 kızı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Patara Plajı'nda yüzen 9 yaşındaki Eda Kürek bir anda akıntıya kapıldı. Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. 2 çocuğunun akıntıda sürüklendiğini gören anne İde Kürek (45) de denize girdi.

Akıntıda boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızları, bir süre sonra deniz kenarındaki kayalıklara çıkmayı başardı.

Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. AKUT
  2. Antalya
  3. Kaş
  4. Kurtarma

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