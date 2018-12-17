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Antalya'da dağda mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda, aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan iki doktora ulaşıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:04
Antalya'da dağda mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. 

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. 

Doktorlara ulaşıldı

Timur, doktorlar Cahit Bozyel ile Mehmet Salih Aslan'a yoğun çalışmalar neticesinde ulaşıldığını söyledi.

Doktorların bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine anlattı.

Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 07:52
  1. Antalya
  2. afad
  3. Hisarçandır
  4. Konyaaltı
  5. mahsur
  6. Anadolu Ajansı

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