0553 313 94 23

Antalya’da cuma namazı çıkışı Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği Yeni Zelanda’daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 15:21
Antalya’da cuma namazı çıkışı Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği Yeni Zelanda’daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.


Akdeniz Üniversitesi Camii’nde cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Kürşat Kaya ezanı, inananlara, kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek, haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrı olarak tanımladı.


Ezanın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Kaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur" dedi.



"İsrail’e tepki"


Mescid-i Aksa’da ezanın okunmadığını üzüntüyle öğrendiklerini anımsatan Kürşat Kaya, "Ardından, bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ’diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail’in bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa’mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz" diye konuştu.



Saldırıyı lanetledi


Bu sabah bir acı haberle daha sarsıldıklarını dile getiren Kaya, "Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:21
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    1. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    2. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    3. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    4. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    5. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    6. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    7. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    8. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    10. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    11. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    12. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    13. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    14. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    15. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    16. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    17. "Filistinlilerin kanının seçim..
    18. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    19. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    20. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    21. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    22. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    23. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    24. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    27. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    28. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    29. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    30. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!