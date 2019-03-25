Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde bulunançöp toplama merkezinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Ağaç budama atıkları ve benzeri atıkların stoklandığı yaklaşık 15 dönümlük alanda saat 21:30 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi , Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri Kemer Belediyesi’ne ait su tankerleri ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çevrede oturan vatandaşların da alevleri görerek geldiği toplama merkezindeki söndürme çalışmalarını Kemer Belediye Başkanı ve CHP’li Belediye Başkan Adayı, Mustafa Gül yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yayılmaması için önlem alındı

Kemer’de gün boyu devam eden kuvvetli rüzgarın etkisiyle stoklanan tüm çöpleri kaplayan alevlerin, ormanlık alanın ve sitelerin bulunduğu alana sıçramaması için mücadele edilirken, Orman İtfaiyesi de arazözlerini ormanlık alan sınırına yerleştirerek tedbir aldı.Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda etkili olan yangının çıkış sebebi hakkında kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadığıancak metan gazı birikmesi sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.