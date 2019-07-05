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Antalya’da çökertilen dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşları 600 bin TL civarında domlandırdığı iddia edilen9 kişilik çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:16
Antalya’da çökertilen dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşları 600 bin TL civarında domlandırdığı iddia edilen9 kişilik çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Jandarmadaki sorguların tamamlanan 1’i kadın 9 şüpheli bu sabah saatlerinde Finike Adliyesine sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.’nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.’nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşların traktör, iş makinesi ve paralarını alarak dolandırdığı ihbarını aldı.


Finike Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ’örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık’ ve ’belgede sahtecilik’ suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelikeş zamanlı 8 ayrı adrese operasyon yapıldı. Finike, Kepez ve Kumluca ilçelerindeki adreslerde 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6.35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Daha önceki dolandırıcılık olaylarıyla da bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin, sebze meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip sahte belgelerle 25 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.


Jandarma’daki sorguları tamamlanan 1’i kadın 9 şüpheli, bu sabah saatlerinde Finike adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:16
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