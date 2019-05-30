Antalya’da çocukların fıskiyeli serinliği Antalya’da hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin çocukları kent merkezindeki fıskiyelerde serinledi.

Antalya’da hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin çocukları kent merkezindeki fıskiyelerde serinledi.

Hava sıcaklığını kendisini hissettirmeye başladığı turizm kenti Antalya’da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sahillerdeki plajların yanı sıra, kent merkezi Kalekapısı’ndaki Attalos Heykeli önündeki fıskiyeler de çocukların serinlik merkezi oldu.Yerli ve yabancı turistlerin çocukları zeminden fıskiyeler eşliğinde fışkıran sularla oynayıp serinlemeye çalıştı. Kimi çocuklar kıyafetlerini çıkararak, kimileri de giysileriyle ıslanıp eğlendi. Aileler ise çocuklarının o anlarını, cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi.

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