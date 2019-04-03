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Antalya’da cinayet şüphelisi 2 sene sonra yakalandı

Antalya’da hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan şüpheli 2 sene sonra polis tarafından yakalandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:35
Antalya’da cinayet şüphelisi 2 sene sonra yakalandı

Antalya’da hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan şüpheli 2 sene sonra polis tarafından yakalandı.


Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde 1 Ocak 2017 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolda yürüyen Ramazan Yiğit, saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ramazan Yiğit, çağrılan ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 27 yaşındaki Mithat Paşa A. ile ikisi de 26 yaşında olan Doğan B. ve Müslüm Mert S.’yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, 3 gün sonra akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Müslüm Mert S. ile Doğan B.’nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Cinayet şüphelileri son kez hakim karşısına çıktı


Ramazan Yiğit cinayetinin karar duruşması geçtiğimi yıl 23 Ocak’ta Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Mithat Paşa A. ve tutuksuz yargılanan Doğan B. mahkemede hazır bulunurken, Müslüm Mert S. mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı ve mahkemeyi avukatı aracılığıyla takip etti. Mithat Paşa A. mahkemedeki savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek beraatını talep etti. Sanık Müslüm Mert S.’nin avukatı "Sanık Mithat Paşa A.’nın verdiği ifadeler kabul edilebilir değildir. Müvekkilimiz olayı ayırmak için olaya dahil olmuştur. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi gerekir" dedi. Sanık Doğan B.’nin avukatı ise "Tanık beyanları da dahil olmak üzere tüm deliller Doğan B.’nin kenarda kaldığını ve olaya karışmadığını göstermektedir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz" diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti, Mithat Paşa A’nın ve tutuksuz olarak yargılanan sanık Müslüm Mert S. hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası kararı verirken, diğer sanık Doğan B. hakkında ise beraat kararı verdi. Duruşmanın ardından sanık Mithat Paşa A. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



Antalya polisi cinayet şüphelisini yakaladı


Müslüm Mert S.’nin ise hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararının ardından polis ekipleri hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası olan Müslüm Mert S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Müslüm Mert S.’nin ’Zeytinköy’ olarak bilinen ve adı uyuşturucuyla anılan Yeşildere Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı. Müslüm Mert S.’ye yapılan üst aramasında ise başkasının ismine düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen cinayet şüphelisi Müslüm Mert S. buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:35
  1. doğa

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