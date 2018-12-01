Antalya'da cinayet

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Türkmenistan uyruklu kişi kendisinden para istediğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi'ndeki bir evden yaralı halde elinde bıçakla çıkan Türkmenistan uyruklu R.N, yoldan geçen jandarma ekiplerini durdurarak arkadaşını bıçakladığını söyledi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Hakan Akdoğan'ı yaralı halde buldu. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan R.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde annesinin tedavisi için Akdoğan'ın kendisine yardım etme sözü verdiğini ve doktorun 7 bin lira talep ettiğini söylediğini iddia etti.

Kendisinin de 7 bin lirayı doktora elden vereceğini söylemesi üzerine Hakan Akdoğan'ın elindeki bıçakla parayı zorla almaya çalıştığını öne süren R.N, bu arada kendisinin de bacağından yaralandığını anlattı. R.N, daha sonra Akdoğan'ın elinden bıçağı aldığını ve arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığını söyledi.

Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen zanlının annesi Nigora N. ise sağlık sorunlarından dolayı oğlunun kendisini 1 hafta önce Türkiye'ye çağırdığını söyledi.

Oğlunun parasının gasbedilmeye çalışıldığını öne süren Nigora N, "Çocuğuma saldırmış. O da kendini savunmuş. Keşke bu olaylar olmasaydı." dedi.