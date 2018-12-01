0553 313 94 23

Antalya'da cinayet

Türkmenistan uyruklu kişi, kendisinden para istediğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:28
Antalya'da cinayet

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Türkmenistan uyruklu kişi kendisinden para istediğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi'ndeki bir evden yaralı halde elinde bıçakla çıkan Türkmenistan uyruklu R.N, yoldan geçen jandarma ekiplerini durdurarak arkadaşını bıçakladığını söyledi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Hakan Akdoğan'ı yaralı halde buldu. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Akdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan R.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde annesinin tedavisi için Akdoğan'ın kendisine yardım etme sözü verdiğini ve doktorun 7 bin lira talep ettiğini söylediğini iddia etti.

Kendisinin de 7 bin lirayı doktora elden vereceğini söylemesi üzerine Hakan Akdoğan'ın elindeki bıçakla parayı zorla almaya çalıştığını öne süren R.N, bu arada kendisinin de bacağından yaralandığını anlattı. R.N, daha sonra Akdoğan'ın elinden bıçağı aldığını ve arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığını söyledi.

Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen zanlının annesi Nigora N. ise sağlık sorunlarından dolayı oğlunun kendisini 1 hafta önce Türkiye'ye çağırdığını söyledi.

Oğlunun parasının gasbedilmeye çalışıldığını öne süren Nigora N, "Çocuğuma saldırmış. O da kendini savunmuş. Keşke bu olaylar olmasaydı." dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:28
  1. cinayet
  2. Manavgat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Puan kayıpları diğer takımlara da oluyor
    1. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    2. Kestane şekeri yaparken...
    3. Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik
    4. Kayserispor-Trabzonspor maçından notlar
    5. Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar..
    6. Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a..
    7. Kanser korkusu
    8. Seyit Onbaşı Balıkesir'deki kabri..
    9. Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    10. Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    11. Diş çıkaran bebeklerde bu belirtiler..
    12. GÜNCELLEME 2 - Fransa'da akaryakıt..
    13. Nezle, grip yüzünden antibiyotik..
    14. Palermo 10 avroya satıldı
    15. Uzman Çavuş Hakan Akbulut, gazilik..
    16. Çocuklara sorumluluk verin
    17. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş..
    18. İzmir'de Holodomor trajedisinin..
    19. Maçın ardından
    20. Adalet Bakanı Gül: Bu birliktelik, bu..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher