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Antalya’da çevrenin korumasına ASAT desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’da, temiz, güvenli ve sürdürülebilir çevreyi ve toplum sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Antalya’da çevrenin korumasına ASAT desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’da, temiz, güvenli ve sürdürülebilir çevreyi ve toplum sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Yüzeysel su, atık su ile içme ve kullanma sularının analizleri, kurumun TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı ve Su Kalite Kontrol Laboratuvarında yapılıyor.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla kurulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ in de büyük önem verdiği Kirlilik Denetim Komisyonu çalışmalarını farklı kurumların işbirliği ile yürütüyor. Denizin ve çevrenin korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin katılımı ile kurulan ekipler kolektif olarak kontrol ve denetim faaliyetleri yürütüyor.



Kirletenler son teknolojiyle belirleniyor


Kirlilik Tespit Komisyonu, dünyada en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip olan Antalya’daki Mavi Bayrak sayısının arttırılması ve kirletici faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Antalya merkezde kuruldu. Bu komisyonun çalışmalarıyla dere ve denizde kirletici kaynaklar tespit ediliyor. Kapalı yağmursuyu kanallarına boşalan kirletici kaynaklar ASAT’ın son teknoloji kanal görüntüleme aracı kullanılarak belirlenebiliyor.



Analizler ASAT laboratuvarlarında


ASAT Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında son bir yıl içerisinde yapılan denetim faaliyetleri ile yağmursuyu kanalları ve derelerde alınan numunelerden 21’inde kirliliğe rastlandı, kirliliğe sebep olan 15 adet işletmenin tespiti yapıldı. Bu çalışmalara ek olarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından deniz suyu kalitesinin izlenmesi amacıyla belirlenen 81 noktadan yüzme sezonu döneminde haftada 1 numune alınıyor. Alınan numunelerin analizleri de ASAT’ın modern donanımlı laboratuvarlarında yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
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