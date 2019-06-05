Antalya'da caretta carettaya işkence iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, caretta carettaya işkence yaptıkları ve jandarmaya mukavemet ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yazır Mahallesi turistik Olimpos sahilinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarının bulunduğu alana gelen 4 kişi, ateş yakıp alkol almaya başladı.



Caretta carettaların yuvalarını korumakla görevli gönüllüler, söz konusu 4 kiyi kaplumbağaların yuvalarının yakınında ateş yakmamaları konusunda uyarınca tartışma çıktı.

Gönüllülere hakaret eden şüpheliler, yuva yapmak için sahile çıkan bir caretta carettaya da taşla vurarak işkence yaptı.

Yetkililere bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olimpos Asayiş Şubesi ekibi de şüphelileri uyardı.

Bu sırada jandarmaya da hakaret ederek mukavemet gösteren M.U, R.B, A.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.



Şüphelilerin, "Görevlilere hakaret ve tehdit", "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak", "Yasak alanda ateş yakmak" ve "Nesli tükenme altındaki deniz kaplumbağalarına işkence etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.