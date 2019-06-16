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Antalya’da Caretta Carettaların ilk yuva etkinliği

Soyları tükenme tehdidi altındaki Caretta Caretta’ların Akdeniz kıyılarındaki başlıca yumurtlama bölgelerinden biri olan Çıralı sahilinde düzenlenen “İlk Yuva Etkinliği”ndeyuvaların korunmasına katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara “Caretta Dostu” belgeleri verildi, çeşitli etkinlikler yapıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 16:08
Antalya’da Caretta Carettaların ilk yuva etkinliği

Soyları tükenme tehdidi altındaki Caretta Caretta’ların Akdeniz kıyılarındaki başlıca yumurtlama bölgelerinden biri olan Çıralı sahilinde düzenlenen “İlk Yuva Etkinliği”ndeyuvaların korunmasına katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara “Caretta Dostu” belgeleri verildi, çeşitli etkinlikler yapıldı.


Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde; Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe,Caretta Caretta’ların yüzbinlerce yıldır bu bölgeye gelerek yumurtladığını hatırlatarak, bu canlıların korunmasının hem bir görev hem bir onur olduğunu söyledi. Karameşe, bu yıl alınan kararla, bölgede 70 işletmeye “Caretta Dostu” sertifikası verileceğini belirtti. Karameşe, yörede yaşayanları ve bölgeye tatil yapmaya gelenleri de Caretta Caretta’ların sahile gelip yumurtlamasına ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasına engel olmamak için geceleri sahile inilmemesi, ateş ve ışık yakılmaması konularında uyardı.



Sahil temizliği yapıldı


Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney de korumaya ve kurtarılmaya çalışılan canlıların büyük kısmının bu noktaya gelmesinde yine en önemli faktörün insan olduğuna dikkati çekerek, Kemer Belediyesi olarak doğa ve çevrenin korunmasında her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.


Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise gönüllülerle birlikte yaptıkları çalışmalarla Caretta Caretta’ların üremesine engel olan davranışların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, Çıralı’da yaşayan insanların bu konuya gösterdikleri hassasiyetle örnek teşkil ettiğini söyledi.


Düzenlenen etkinliklerde resim sergisi ve çocuklarla caretta oyunları, halk oyunları gösterileri, saz dinletileri ile sahil ve deniz temizliği yapıldı, Çıralı sahilinde oluşturulan Caretta Caretta tanıtım alanında ziyaretçilere carettaların yaşamı, yuvalamaları ve yuva özellikleri hakkında bilgi verildi. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nüne rastlayan etkinliğe, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkan Vekili Emin Gül, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Ceylan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Ulupınar Orman İşletme Şefi Sencer Alınoğlu, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:08
  1. doğa
  2. sergi
  3. resim sergisi

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