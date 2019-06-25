0553 313 94 23

Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Dr.

25 Haziran 2019 Salı 16:20
Antalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın tribünleri ve diğer malzemelerinin sökülerek Kemer merkezindeki stada götürülmesi, mal sahipleriyle Kemerspor 2003 kulübünü karakolluk etti.


2014 seçimlerinden önce belde olan Tekirova Belde Belediyesi’nin futbol takımı Tekirova Belediyespor’a yap-işlet-devret modeliyle kiralanan ve arsa sahiplerinin babalarının ismini taşıyan“Dr. Fehmi Öncel Stadı”, Büyükşehir Yasası ile Tekirova beldesinin mahalleye dönüşmesi sonrasında önce Kemer Tekirovaspor, daha sonra Kemerspor 2003 ismini alan kulübe kiralanmaya devam etti. 2014’te kulüp başkanlığına getirilen İsmail Selami Minta ve yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurul kararı alıp aday olmayacaklarını açıklayarak yönetimden çekilince, kulüp başkanlığına otel işletmecisi Ahmet Öncelik getirildi.



Son yönetim stadı terk etti


Yeni kulüp yönetiminin en son geçen yıl 1 Temmuz 2018’de kontrat yaptığı Tekirova Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın sahipleriyle kira miktarı ve ödeme konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi. Yerel seçimler sonrasında yönetim, Kemer merkezinde bulunan ve Kemer Belediyesi’ne ait olduğu bilinen stada yerleşmeye karar verdi.



Tribünler yok olunca karakola başvurdu


Kemerspor 2003 tarafından Kemer stadında tadilat çalışmaları başlatılırken, Dr. Fehmi Öncel Stadı’nın mülk sahiplerinden Hayat Öncel, Tekirova’dan gelen haberle şaşkına döndü. Stattaki tribünlerin, skor levhası kulesinin, kale direklerinin ve tesisin çevresindeki tel örgülerin ve birçok müştemilatın yerinden söküldüğünü ve büyük bölümünün Kemer’deki stada götürüldüğünü öğrenen Öncel, jandarma karakoluna başvurarak şikayetçi oldu.



"Hiçbir şeyi götüremezler"


Adeta tarlaya dönüşmüş stadı gördüğünde üzüldüğünü belirten Hayat Öncel, “Sözleşmeye göre bize futbol sahası, tribünler ve çevresine yapılanlar, malzemelerle birlikte aynen devretmeleri gerekiyor. Bütün malzemeleri bize vermek zorundaydılar. Yasal süreç başlatıyorum. Şikayette bulundum, ayrıca dava açacağım” diye konuştu.



"Babamın adını da yok ettiler"


Kendisi de tıp doktoru olan Hayat Öncel, stada babasının anısını yaşatmak için Dr. Fehmi Öncel ismini verdiklerini belirterek, “Maalesef onun adını da yok ettiler” dedi. Öncel, kulübün stadı eski haline getirmek zorunda olduğunu ifade etti ve “İnşallah eski haline döner, babamızın adını da yaşatırız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu
    1. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    2. 23 yıllık özlem sona eriyor
    3. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    4. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    5. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    6. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    7. Araklı'daki sel
    8. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    9. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    10. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    11. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    12. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    13. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    14. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    15. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    16. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    17. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    18. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    19. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    20. New York borsası karışık seyirle açıldı
    21. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    22. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
    23. Altının kilogramı 264 bin liraya..
    24. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
    25. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
    26. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
    27. Otomobil yolun kenarında bulunan..
    28. İBB seçiminin yenilenmesi için..
    29. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
    30. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı