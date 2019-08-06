Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım Hattı'na ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi bulunan kişinin, madde kullanımından dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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