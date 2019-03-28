Antalya’da bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen O.Y.’yi tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli O.Y.’yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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