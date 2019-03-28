Antalya’da bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.28 Mart 2019 Perşembe 21:58
Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen 1 kişi, tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen O.Y.’yi tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli O.Y.’yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ