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Antalya’da bir ayda 3’üncü rekor kırıldı

Antalya’ya 29 Haziran’da hava yoluyla 90 bin 889 turist geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:54
Antalya’da bir ayda 3’üncü rekor kırıldı

Antalya’ya 29 Haziran’da hava yoluyla 90 bin 889 turist geldi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı rekor paylaşımında, "Antalya’da Haziran ayı içerisindeki 3’üncü gün rekoru. 29 Haziran 2019 tarihinde Antalyamıza gelen yolcu sayısı 90 bin 989. Allah huzurumuzu, bereketimizi daim etsin" dedi.


Turizmin başkenti Antalya tarihin en iyi sezonunu yaşıyor. Bu yılın ilk aylarından bu yana kırılan rekorlara her gün yenisi ekleniyor. Haziran ayında tüm zamanların gün rekoru üçüncü kez kırıldı. 29 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla Antalya’ya 90 bin 889 turist geldi.



"3’üncü gün rekoru"


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atalya’da Haziran ayı içerisindeki 3’üncü gün rekoru. Antalyamıza gelen yolcu sayısı, 8 Haziran 2019’da 85 bin 205, 22 Haziran 2019’da 86 bin 308, 29 Haziran 2019’da 90 bin 989 oldu. Allah huzurumuzu, bereketimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.



Dış hatlarda uzun valiz kuyrukları oluştu


Türkiye’nin bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 sayısına ulaşmasında turizmin başkenti Antalya ve İstanbul büyük rol oynuyor. Yabancı turist ziyaretçi sayısıyla rekor üstüne rekor kıran Antalya’da Haziran ayı henüz dolmadan bir rekor daha kırıldı. 2018 yılında 13 milyon 700 bin rakamını yakalayan kent, 2019 yılı için koyulan 16 milyon turist hedefine dosdoğru ilerliyor. Günde 450 uçağın indiği kente ortalama 75 bin turist giriş yapıyor. Dış hatlar terminallerinde turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Turistler bavullarını almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:54
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