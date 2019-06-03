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Antalya’da bayramda zirvede kar, sahilde deniz keyfi

Antalya’da dağ tırmanış tutkunları, 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) Dağı’nda karlı zirveye tırmanış gerçekleştirirken, sahil kesimlerdeki tatilciler ise güneşin ve denizin keyfini çıkartıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:58
Antalya’da bayramda zirvede kar, sahilde deniz keyfi

Antalya’da dağ tırmanış tutkunları, 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) Dağı’nda karlı zirveye tırmanış gerçekleştirirken, sahil kesimlerdeki tatilciler ise güneşin ve denizin keyfini çıkartıyor.


Toroslar Doğa Sporları Kulübü’nün (TODOSK) dağ etkinlikleri kapsamında 13 üyesi Gündoğmuş ve Alanya sınırları içerisinde bulunan 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) Dağı’nın karlı zirvesine tırmanış yaptılar. Dağcılar karla kaplı alandazorlu yürüyüş sonrası zirveye ulaştılar.


Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Eğrigöl’de 2 gün kamp yapan TODOSK üyeleri, birinci gün Eğrigöl kıyısında kamp yaparak, ikinci gün ise Taşali platosunun en yüksek noktası olduğu söylenen 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) Dağı’nın karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaşıp, üç buçuk saatte ise indiler. TODOSK üyesi ve rehberi Erdoğan İster yaptığı açıklamada, aralarında milli dağcı Semra Keskin’inde bulunduğu 13 TODOSK üyesi ile birlikte iki gün süre ile Eğrigöl’de kamp yaptıklarını ve Taşeli platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yükseklikteki Geyik (Sultan) Dağı’nın karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaştıklarını, Eğrigöl’deki kamp alanına da yine aynı sürede indiklerini söyledi.



"Bu dağların karları önemli 2 ırmağı besliyor"


Geyik (Sultan) Dağı’nın kar sularının Türkiye’nin iki önemli ırmağını beslediğini vurgulayan İster, "Bu dağların eriyen kar sularının bir kısmı güney ve batı yamaçları Alara Çayını, Doğu yamacını ise Göksu ve Ermenek çayını besliyor" dedi.


Eğrigöl yaylasının saklı bir cennet olduğunu söyleyen İster, "2 bin 50 metre yüksekliğindeki Eğrigöl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerekli. Zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce insan üzülüyor. Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı. Bu bölgenin milli park park ilan edilerek korunması gerekir" diye konuştu.



"Alabalık ve Kerevit balığının yetiştiği tek göl"


Eğrigöl’ün Türkiye’de 2 bin 50 metre yüksekliğinde kırmızı Alabalık ve Kerevit balığının yetiştiği tek göl olduğunu dikkat çeken İster, "Son on yılda usulsüz balık avcılığı yapanlar bu gölde balık türünü azalttılar. Buna yetkililerin çözüm bulması bulunarak korunması gerekir. Bu bölge Toros Dağlarının önemli bir bölgesidir. Yörüklerin yaz aylarında hayvanlarını otlattığı atalarından kalma yurtlarıdır.



Zirvede kar, sahilde deniz keyfi


Antalya’nın zirvelerinde bu görüntüler yaşanırken, sahil kesimlerinde de tatilciler, güneş ve deniz keyfini doyasıya yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kent merkezinde özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, Akdeniz’in berrak sularında doyasıya eğleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:58
  1. doğa

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