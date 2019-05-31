0553 313 94 23

Antalya’da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece

Meteorolojiden açıklanan bayram hava tahmin raporuna göre, bayram süresince Antalya’da en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece olması bekleniyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:05
Antalya’da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece

Meteorolojiden açıklanan bayram hava tahmin raporuna göre, bayram süresince Antalya’da en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece olması bekleniyor.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yurt üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Açıklamada, "Bayram tatili süresince bölge genelinde yağış beklenmiyor. Bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde arefe ve bayram süresince beklenen en yüksek hava sıcaklarının ise 27-29 derece olması bekleniyor" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    1. Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    2. Adana lise taban puanları 2019 MEB
    3. Tosya’da 3 kişiyi öldüren katil..
    4. Meksika Devlet Başkanı Obrador’dan..
    5. Zehir taciri kocalarının işini..
    6. Mersin'de 7 yılda 7 bin öğrenciye..
    7. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı..
    8. Samsun’da ihracat yüzde 38,7 arttı
    9. "ABD müzakereden önce İran'a verdiği..
    10. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 21..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. “Hayata Bağlan” afişiyle dereceye..
    13. Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandı
    14. Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    15. Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız..
    16. Asri Mezarlık bayrama hazır
    17. Samsun’da taşıt sayısı 354 bin 875 oldu
    18. 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri..
    19. Çamlıca Gişeler’deki yoğunluk havadan..
    20. "Pedofili" ifadeler içeren kitabın..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı