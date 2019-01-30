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Antalya'da başına tahta parçası çarpan kişi hayatını kaybetti

Kemer ilçesinde, 23 Ocak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpmasıyla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi- Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten:- "Olaydan kişinin vefatıyla haberimiz oldu, kaza resmi kaynaklara iletilmemiş. Mahalle muhtarı bize ve resmi kaynaklara verdiği bilgide vefatın rüzgar kaynaklı olduğunu söyledi"

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:29
Antalya'da başına tahta parçası çarpan kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasından yaralanan Şerife Yumşak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta evinin çatısına çıkan 39 yaşındaki Şerife Yumşak, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Yumşak, hastanenin hortumdan zarar görmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 6 gün yoğun bakımda kalan Yumşak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yumşak'ın cenazesinin Konya'da defnedileceği belirtildi.

Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şerife Yumşak'ın Kemer'de meydana gelen hortum olayından bir gün önce rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

Olayın resmi kayıtlara başta afet sonucu yaralanma olarak geçmediğini söyleyen Köten, "Olaydan kişinin vefatıyla haberimiz oldu, kaza resmi kaynaklara iletilmemiş. Mahalle muhtarı bize ve resmi kaynaklara verdiği bilgide vefatın rüzgar kaynaklı olduğunu söyledi. Kişi yaralanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:29
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