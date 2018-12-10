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Antalya'da balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
Antalya'da balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da balık tutarken denize düşen kişi boğuldu.

Merkez Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde kayalıkların üzerinde oltayla balık tutan Hasan Şişli (76), dengesini kaybederek denize düştü.

Bir süre kıyıya çıkmak için mücadele eden ve yardım isteyen Şişli'ye aynı bölgede balık tutan kişiler yardım etmeye çalıştı. Yüksek dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan Şişli, kıyıya çıkmayı başaramadı.

Bir süre uğraştıktan sonra kayaların arasına çekmeyi başardıkları Şişli'yi bulunduğu yerden çıkaramayan ve hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şişli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişli'nin cesedi UMKE, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Eyüp Kırıcı, Şişli'nin balık avlarken bir anda dalgayla kaybolduğunu fark ettiklerini ve denizde yüzmeye çalıştığını gördüklerini anlattı.

Çok fazla ve yüksek dalga olduğu için Şişli'nin kayalıklara doğru sürüklendiğini kaydeden Kırıcı, "Her gün buradaydı. Yüzmeyi bilen biri. Kayalardan atlayarak kurtarmaya çalıştık. Gittiğimizde kayanın arkasında yatıyordu. Bir arkadaşla kayaya çektik ama daha fazla çıkaramadık." dedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
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