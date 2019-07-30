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Antalya’da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü

Antalya’ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü.

30 Temmuz 2019 Salı 12:57
Antalya’da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü

Antalya’ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Kazak turistin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, geçtiğimiz cuma günüKemer ilçesindeki 4 yıldızlı otele tatilegeldi.Çift, dün akşam üstü 2. kattaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü. Koridora taşantartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Yelaman Rakhmatullin’i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonraRakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenleoteliniç balkon tarzı koridordan galeri boşluğuna düştü.Zemindeki çiçekliklere çarpan ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin’ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırılan yaralı daha sonraAntalya’ya sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:57
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