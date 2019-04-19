Antalya’da bahçıvanın acı ölümü

Antalya’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada EXPO 2016’da bahçıvan olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde bulunan Aksu Çayı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EXPO 2016’da bahçıvan olarak çalışan Şah Ali Demir (60), iş bitimi Boztepe Mahallesinde bulunan evine gitmek üzere bisikletine binerek yola çıktı. Demir’in kullandığı bisiklete Alanya istikametinden gelen ve plakası tespit edilemeyen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan demir bariyerlere de çarpan Demir, ağır yaralandı.

Yaşlı adamın yol kenarında hareketsiz şekilde yattığını gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrol ettiği Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri de gelerek yol üzerinde emniyet aldı. Kaza nedeniyle Alanya-Antalya yolu yaklaşık 3 saat tek şeritten verildi. Polis ekipleri ve nöbetçi savcı ise Demir’e çarpan aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etmek üzere çalışma başlattı. Demir’in cenazesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.