Antalya'da bağımlılıktan kurtulan gençlerin konaklayacağı yaşam evi açıldı

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yer alan dernek bünyesinde, bağımlı gençlerin rehabilitasyonu amacıyla kullanılacak yaşam evinin açılışını İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay ve dernek başkanı Fatih Yüzügüler yaptı.

Atalay, Türkiye'de madde bağımlılığıyla ilgili ciddi bir sorunun bulunduğunu söyledi. Kumar, alkol, tütün, teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin devletin başlattığı önemli bir seferberliğin bulunduğunu belirten Atalay, Türkiye'de özellikle sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi bir eksiğinin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 13-24 yaş arası 10 milyondan fazla kişinin olduğuna dikkati çeken Atalay, "Bu gençlerimiz özellikle teknoloji, kumar, uyuşturucu bağımlılığı riski altında. Bağımlılık artık gençliği tehdit ediyor. Biz İHH olarak üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyoruz. 'Sen varsan biz de varız' adlı yaşam evini açtık. Bu dernek bünyesinde kalan bağımlılıktan kurtulan gençlerin yaşam konforlarını, bu evlerin sayıları çoğaltarak artırmak istiyoruz. Burası tedavi olan bağımlıların rehabilitasyon süreçlerindeki önemli bir eksiği giderecek model görevini görüyor. Bu model aslında birçok Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Tedaviden sonra rehabilitasyon süreci çok önemli." diye konuştu.

Dernek Başkanı Fatih Yüzügüler de bağımlılar ve aileleri adına önemli bir evin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Dernek Başkanı: "Ben de bağımlıydım tedavi oldum"

Kendisinin de 3,5 yıl öncesine kadar sokakta yaşayan her şeyini kaybetmiş bir insan olduğunu anlatan Yüzügüler, şunları kaydetti:

"Ben de bağımlıydım. Bütün yöntemleri denemiş ancak bir türlü kurtulamamıştım. Bedelleri benim için çok ağır olmuştu. Üniversite öğrencisiydim. Her şeyimi kaybetmiştim. Ardından eşimle tedavi oldum ve burayla tanıştım. Burada doğada güzel bir rehabilitasyon ile 3,5 yıldır uyuşturucu kullanmıyorum. Burada bilindik tedavi yöntemlerinin dışında hiç ilaç kullanmadan bağımlı arkadaşlarımızı hayata adapte etmeye çalışıyoruz. Bağımlılar burada bir aile gibi oluyor. Birbirlerini dinliyorlar. Birbirlerinin doktoru oluyorlar. Kader birliği yapıyorlar ve uyuşturucudan uzak bir hayat yaşıyorlar."

Derneğin sosyal projelerini yürüten koordinatörü Aynur Karabulut ise Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine her türlü desteği verdiğini söyledi. Bağımlıların hayatlarının tamamını dernekte geçirdiğini aktaran Karabulut, "Burası bir huzur yuvası. Burada bağımlılıktan uzak, huzurlu bir hayat sürüyorlar. Birtakım eksiklerimiz oluyor. Burada da bakanlık ve İHH gibi sivil toplum örgütleri yardımımıza koşuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.