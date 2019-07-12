Antalya’da atık malzeme yangını korkuttu Antalya’da boşluk alana dökülen plastik atık malzemeleri yandı.

Antalya’da boşluk alana dökülen plastik atık malzemeleri yandı. Yangın iş yerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi ve Yeşil Sanayi Sitesi arasındaki boşluk alana dökülen plastik atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki esnafların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Atıklardan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 koldan alevlere müdahale etti. Alevler yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

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