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Antalya’da asayiş ve trafik uygulaması

Antalya’da motosikletler ve araçlara yönelik yapılan uygulamada 89 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanımından işlem yapılırken, 152 motosiklete 251 bin 961 TL ceza uygulandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Antalya’da asayiş ve trafik uygulaması

Antalya’da motosikletler ve araçlara yönelik yapılan uygulamada 89 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanımından işlem yapılırken, 152 motosiklete 251 bin 961 TL ceza uygulandı. Uygulamalarda ayrıca aranan 1 kişi yakalanırken, 17 araca da 14 bin 977 TL ceza tatbik edildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabit uygulama noktalarında veözellikle araç, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan sanayi bölgelerine paket servisi yapan motosikletli kuryelere yönelik seyir halinde olmak üzere “Araç ve Motosiklet Uygulaması” gerçekleştirildi.


Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya farklı birimlerden toplam 412 personel, 133 ekip katıldı. Şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 80 uygulama noktasında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirildi.


892 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı, 741 motosiklet sorgulandı, 1 tescilsiz, 2 hacizli yakalamalı motosiklet yakalandı. 7 motosiklet trafikten men edilirken 89 motosikletliye kasksız kullanmaktan işlem yapıldı. 152 motosiklete 251 bin 961 TL cezai işlem uygulanırken, 150 araç sorgulandı. 1 hacizli yakalamalı araç yakalanırken 17 araca 14 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 13 iş yerinde arama yapıldı, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
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